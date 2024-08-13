Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет более 30 млрд рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "РВБ" - юрлица объединенных Russ и Wildberries.

В компании отметили, что в преддверии нового сезона Wildberries обновленная команда специалистов сосредоточены на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. В компании рассказали, что в августе - сентябре 2024 года к вводу запланировано более 550 тыс. кв. м складских площадей в Невинномысске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире.

"Одновременно с вводом в эксплуатацию складских помещений компания проводит аудит ООО "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. Так, в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тыс. кв. м складских помещений. Кредиторская задолженность ООО "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе компании.

Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе, достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ. В компании подчеркнули, что наличие развитой складской сети позволяет сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.

Согласно открытым источникам, учредителем компании "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения - предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие - компанию "РВБ".