Компания Nike прекратила онлайн-бизнес в Турции

Американская компания Nike прекратила дистанционно продавать в Турции кроссовки, одежду и другие свои спортивные товары. В компании недовольны тем, что Анкара значительно повысила таможенные пошлины на онлайн-покупки за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление Nike.

Nike Inc. приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение. Это произошло через несколько дней после повышения в Турции таможенных пошлин на покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

«Мы не можем гарантировать нашим потребителям, что их заказы будут доставлены бесперебойно и вовремя, поэтому мы на время приостанавливаем онлайн-заказы из Турции», — говорится в заявлении американского производителя кроссовок.

В Nike не уточнили, что послужило причиной данного шага, добавив лишь, что «продолжают изучать влияние недавних изменений в таможенных правилах Турции на покупательский опыт потребителей».

Компания продолжает продавать свою продукцию в Турции в собственных магазинах и розничных филиалах.

Власти Турции на этой неделе повысили налог до 30% (ранее 20%) для товаров, приобретенных в ЕС, и до 60% (ранее 30%) для товаров, приобретенных в других странах.

Новые таможенные меры направлены на снижение «негативного воздействия» на малый и средний бизнес и призваны не допустить потерю иностранной валюты. Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат.