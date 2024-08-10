В Китае запустили акцию «Сделано в России»

В Китае Российский экспортный центр, входящий в группу ВЭБ.РФ, в честь праздника «Цисицзе» (Дня влюблетнных), запустил акцию в поддержку товаров под брендом «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба центра в своем Telegram-канале.

«РЭЦ запустил захватывающую акцию, чтобы показать китайским потребителям, как много любви мы вкладываем в отечественные товары», — говорится в сообщении.

В рамках акции представлены 45 производителей из 25 регионов РФ, включая девять компаний из Москвы.

Отмечается, что к акции присоединились популярные в КНР блогеры с аудиторией в 7 млн человек.

До этого генеральное консульство России в Шэньяне сообщило о запуске КНР международного туристического поезда «Чанлюйхао», маршрут которого проходит по территории РФ и Китая. Дипломаты рассказали, что маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовывать в три этапа: первый — вдоль реки Туманная на территории Китая, второй — Хуньчунь-Владивосток, третий — Хуньчунь-Владивосток-Москва.