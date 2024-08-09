ФАС возбудила новое дело против Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила очередное дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе кредитной карты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

"В ней (рекламе - прим. ТАСС) содержались следующие утверждения: "Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте суперкешбэк рублями каждый месяц, а еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает ведомство, в поясняющей сноске уточнялось, что покупки без процентов возможны лишь в течение 30 дней с даты заключения договора, снять наличными без процентов можно только не более 50 000 рублей в течение льготного периода 60 дней, а максимальная сумма кешбэка составляет 5 тыс. рублей в месяц.

"Такая информация размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям с ней ознакомиться", - пояснили в ФАС.

В ведомстве уверены, что реклама вводит потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф.

Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с жалобами на рекламу Альфа-банка, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов.