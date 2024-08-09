В России нашли замену импортному пиву

Если в России повысят пошлины на импортное пиво, то оно подорожает, однако российские пивовары готовы заменить его отечественной продукцией. Об этом сообщили РИА Новости.

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Так, ресторанный омбудсмен Москвы Сергей Миронов заявил, что замена импортному пиву есть, хотя она пока полноценно не встала на его место. В свою очередь, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заметил, что некоторые любители импортного пива от него не откажутся даже при росте цен. Он выступает за повышение пошлины на импортное пиво, так как от этого выиграет государственный бюджет.

Миронов же призвал не забывать, что из-за роста пошлин подорожать может и российское пиво.

Ранее российские пивовары призвали в десять раз повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран. Данную инициативу они обосновывают тем, что активный ввоз импортного пива вредит соответствующей российской отрасли, что может обернуться уменьшением объемов внутреннего производства и налоговых отчислений.