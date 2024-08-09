Глава Russ рассказал о проблеме Wildberries

Принцип управления Wildberries был актуален некоторое время назад, но в данный момент бизнес требует более системного подхода. О проблеме маркетплейса рассказал в интервью РБК исполнительный директор Russ и генеральный директор юрлица объединенных компаний, ООО «РВБ», Роберт Мирзоян.

О том, что философия управления Wildberries была «стартаповской», заявила и основательница компании и богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук. Мирзоян назвал такой подход правильным на первоначальном этапе развития бизнеса. Однако сейчас, учитывая значение Wildberries в экономике, без системных подходов к бизнес-процессам обойтись невозможно, добавил глава Russ.

Бакальчук объяснила, что при удвоении оборота компании нельзя просто построить больше складов, закупить больше автомобилей для доставки и нанять дополнительный персонал. Она подчеркнула важность перестройки всех процессов, так как бесконтрольный рост без грамотной системы управления приведет к развалу бизнеса.