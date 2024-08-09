Бакальчук раскрыла планы по ребрендингу Wildberries

Бренд маркетплейса Wildberries будет сохранен и после объединения с оператором наружной рекламы Russ. Но для совместной компании планируется разработать новое название и новый логотип, рассказали РБК основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

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В июне Wildberries и Russ Outdoor объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В свою очередь супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его жену оградили от общения с семьей. По его мнению, идет рейдерский захват, а ряд топ-менеджеров компании были уволены, что привело к уменьшению прибыли. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, и она просто разводится с мужем.

По словам Бакальчук, после объединения двух компаний бренд Wildberries будет сохранен.

«Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип. Его будет разрабатывать креативное агентство. Какое — мы пока не знаем, будем выбирать», - пояснила она.

Основательница маркетплейса уверена, что сейчас самое главное не выбор нового бренда, а решение организационных вопросов.

В свою очередь исполнительный директор Russ и гендиректор ООО «РВБ» Роберт Мирзоян заявил о подготовке новой концепции, «которая как раз должна решить задачу - под каким брендом или брендами будет идти развитие дальше».

Также Бакальчук и Мирзоян отметили, что разделили сферы влияния. Мирзоян будет заниматься операционной частью бизнеса, а Бакальчук - отвечать за стратегию, PR и GR. При этом основательница Wildberries уточнила, что все решения будут приниматься совместно. Также планируется, что лицом объединенной компании станет Бакальчук.

При этом в пресс-службе Wildberries объяснили изменение написания логотипа на сайте и в приложении стремлением компании «к единообразию визуальной коммуникации». По словам представителя маркетплейса, Wildberries постоянно «тестирует новые функции и актуализирует внешний вид сервисов».

Ранее новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна «РБВ» зарегистрировала 87 доменов на фоне попытки Владислава Бакальчука оспорить передачу домена маркетплейса.