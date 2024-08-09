Бакальчук назвала сумму выплат продавцам после пожара в Шушарах

Сумма выплат пострадавшим после пожара на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах в январе 2024 года составила 34,9 млрд рублей. Компания выплатила продавцам 95% ущерба за потерю товаров.

Об этом в интервью РБК сообщила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

"Первые два месяца после пожара на складе в Шушарах мы компенсировали часть ущерба почти всем поставщикам, наконец выплаты практически завершены, даже раньше, чем планировалось. Озвучу эти цифры впервые: 95% суммы ущерба на товары селлеров мы уже выплатили продавцам, всего на эти товары пришлось 34,9 млрд рублей", - рассказала Бакальчук в интервью РБК.

По ее словам, выплаты продавцам практически завершены и это удалось сделать раньше, чем планировалось. Она отметила, что компания перечислит компенсацию всем продавцам, вне зависимости масштаба их потерь. Если продавец окажется не согласен, он сможет сообщить о расхождениях. По словам Бакальчук, эти обращения специалисты поддержки рассматривают индивидуально.

В Wildberries сообщили детали пожара на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел в январе 2024 года. Сразу после этого онлайн-ретейлер начал перечислять выплаты продавцам.