Основательница Wildberries придумала, как обхитрить мужа

Общество с ограниченной ответственностью «РВБ», сформированное в результате слияния компании Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, зарегистрировала 87 доменов, которые ведут на оригинальный сайт маркетплейса, сообщает Telegram-канал SHOT. Новые ссылки созвучны с названием WB.

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В частности, были зарегистрированы такие домены, как wilberes.ru, wildeberris.ru, wallberis.ru, wolfberries.ru и другие. Корреспондент NEWS.ru убедился, что все они ведут на оригинальную интернет-страницу маркетплейса. РВБ создало новые ссылки на фоне попыток супруга основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислава оспорить передачу домена Wildberries.

ФАС сняла претензии к Wildberries

Ранее сообщалось, что Wildberries завершила процесс слияния с группой Russ. ООО «Вайлдберриз» теперь носит новое название — ООО «РВБ». Согласно релизу, компания приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами.

Как рассказал юрист Илья Русяев, существует три потенциальных сценария, при которых Бакальчук могут отстранить от управления маркетплейсом. В частности, он допустил, что бизнесвумен может лишиться части доли в компании в результате раздела имущества при разводе с мужем Владиславом Бакальчуком. Еще один сценарий может развернуться в плоскости корпоративного конфликта внутри РВБ, а третий связан с потенциальным нарушением антимонопольного законодательства.