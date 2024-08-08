На Украине анонсировали новые отключения электроэнергии для бизнеса

«Укрэнерго» вечером в четверг, 8 августа, ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

«Отключения света возвращаются — но только для промышленности и бизнеса», — отметили в сообщении.

В публикации уточнили, что с 17:00 до 22:00 будут отключать одну очередь. Причиной возвращения веерных отключений называют возвращение жары в отдельных регионах.

В начале августа на Украине предупредили о последствиях жаркой погоды для энергосистемы. По словам главы «Укрэнерго» Виктора Кудрицкого, отключения света на Украине могут вернуться, если температура снова поднимется выше 30°С.

В середине июля сообщалось, что на Украине вновь ужесточили график отключений света. Причина усиления ограничений — аномальная жара выше прогнозного уровня потребления.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.