Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall демонстрирует практически двукратный рост операционной прибыли на фоне высоких военных расходов. Об этом пишет Financial Times.

Крупнейшая оборонная группа Германии, сообщила о рекордном портфеле заказов на сумму €48,6 млрд. Продажи компании в первом полугодии выросли на треть до €3,8 млрд, а операционная прибыль почти удвоилась до €404 млн на фоне растущих заказов на вооружения и боеприпасы.

«Сверхцикл [роста оборонных расходов] явно ускоряется», - заявил генеральный директор Армин Паппергер, который, по сообщениям, стал мишенью сорванного российского покушения ранее в этом году.

Паппергер, ставший ключевой фигурой в европейском военно-промышленном комплексе и активным сторонником военной помощи Киеву, вызвал негодование Кремля, объявив о планах построить ряд заводов на Украине, специализирующихся на ремонте танков, производстве боеприпасов и средств ПВО.

Российское внешнеполитическое ведомство в конце июля заявило , что планируемый Rheinmetall завод по производству боеприпасов на Украине, который должен заработать в течение двух лет, является «законной целью» для российских войск.