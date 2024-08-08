В России приостановили права иностранного акционера Highland Gold

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права зарубежной компании Highland Gold Mining Ltd в отношении золотодобывающей компании «Хайлэнд Голд», включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Об этом свидетельствуют данные картотеки дел.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в картотеке.

АО «Международная компания «Хайлэнд Голд» зарегистрирована во Владивостоке. На текущий момент она входит в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий России.

Иск против горнодобывающей компании Highland Gold Mining Ltd в июле этого года подал Минпромторг РФ. Ведомство принимает подобные действия на основе принятого в 2023 году закона.

Он подразумевает критерии отбора ЭЗО и закрепление за их бенефициарами права через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.

Согласно официальному разъяснению, подобные меры принимаются для предотвращения ситуаций, когда управление компанией оказывается под угрозой прекращения работы из-за санкций или невозможности работы в иностранной юрисдикции.

Компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов попали под британские и американские санкции в конце 2023 года.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин допустил сделку по покупке 100% акций Highland Gold Mining Limited.