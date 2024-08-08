«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об осуществлении компанией подачи газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Соответствующей информацией он поделился с журналистами, передает РИА Новости.
Так, по словам Куприянова, газ подается в объеме, который подтвержден украинской стороной. На 8 августа объем составил 37,3 миллиона кубометров, добавил он. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, составив 39,4 миллиона кубометров.
«Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», – отметил Куприянов.
Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что компания исключает проведение переговоров с «Газпромом» по вопросу о продлении транзита газа через территорию Украины. Действие транзитного контракта истекает в конце 2024 года. Украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что срок соглашения продлен не будет.
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