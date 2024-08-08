Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об осуществлении компанией подачи газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Соответствующей информацией он поделился с журналистами, передает РИА Новости.

Так, по словам Куприянова, газ подается в объеме, который подтвержден украинской стороной. На 8 августа объем составил 37,3 миллиона кубометров, добавил он. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, составив 39,4 миллиона кубометров.

«Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», – отметил Куприянов.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что компания исключает проведение переговоров с «Газпромом» по вопросу о продлении транзита газа через территорию Украины. Действие транзитного контракта истекает в конце 2024 года. Украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что срок соглашения продлен не будет.

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Накануне стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте выросла на 5,68%, до €38,76 за 1 куб. м., или $444,58 по текущему курсу на рынке Форекс.