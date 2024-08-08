Минсельхоз России подал иск к кипрскому акционеру «Русагро»

Минсельхоз России подал в подмосковный арбитражный суд иск к кипрскому акционеру холдинга «Русагро». RT на русском

Как пояснили в компании, иск подан с целью приостановки осуществления Ros Agro PLC корпоративных прав в отношении ее российской дочерней структуры. При условии удовлетворения заявления судом осуществление корпоративных прав Ros Agro PLC в отношении российской «дочки» будет приостановлено, кипрский акционер утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями группы «Русагро», а также претендовать на дивидендные выплаты. ТАСС

По закону ведомство выступает истцом в делах о приостановке корпоративных прав (например, голосовать на собраниях, распоряжаться акциями и долями) иностранных акционеров компаний из списка экономически значимых организаций (ЭЗО). «Русагро» было включено в этот перечень в середине июля. Такой статус дает возможность российским бенефициарам через суд получить доли и акции компании в прямое владение, исключив цепочки собственников иностранные организации. Lenta.ru