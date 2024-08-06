Стало известно, сколько мигрантов готовы принять российские компании

Более 46 российских компаний желают трудоустроить свыше 20 тыс. граждан Таджикистана. Об этом заявил министр труда республики Гулнора Хасанзода. Газета.Ru

«Другой вопрос - это направление трудовых мигрантов организованным набором, которым непосредственно занимается Агентство по трудоустройству за рубежом при Минтруде. В настоящее время более 46 российских компаний направили нам запрос, согласно которому их заявка по привлечению рабочей силы составляет свыше 20 тыс. человек», - сообщила министр. ТАСС

Ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, что жители республики стали реже уезжать из страны на заработки в Россию. Vse42.ru