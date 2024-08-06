Маск подтвердил намерение закрыть офис X в Cан-Франциско

Илон Маск подтвердил информацию о планах закрытия офиса принадлежащей ему компании X (ранее Twitter) в Cан-Франциско, заявив, что там "невозможно работать".

"Выбора нет. Невозможно работать в Сан-Франциско, если все оплачивать", - написал Маск в X, имея в виду высокие налоги в городе на ведение бизнеса. "Вот почему [компании] Stripe, Block (CashApp) и другие были вынуждены переехать", - добавил он.

Ранее о возможном закрытии офиса X сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутреннее письмо, направленное сотрудникам компании, которым предписывалось переехать в Сан-Хосе, также расположенный в Калифорнии. В нем также говорилось, что в еще одном городе штата - Пало-Альто - вскоре откроется новый офис X, где также разместится стартап Маска xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта.

Как отметила в свою очередь газета The Washington Post, такое решение может быть связано с тем, что часть сотрудников офиса в Сан-Франциско после переименования Twitter в X была уволена, а многие из оставшихся продолжают работать в онлайн-формате со времен пандемии COVID-19.

В июле Маск написал в соцсетях, что принадлежащая ему SpaceX перенесет свою штаб-квартиру в штат Техас в связи с принятием в Калифорнии закона об ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Этот закон, поощряющий права ЛГБТ в школах, ранее был подписан губернатором штата Гэвином Ньюсомом.