Названы сценарии отстранения Татьяны Бакальчук от управления Wildberries

Существует три потенциальных сценария, при которых основательницу и гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук могут отстранить от управления маркетплейсом, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. В частности, он допустил, что бизнесвумен может лишиться части доли в компании в результате раздела имущества при разводе с мужем Владиславом Бакальчуком.

В соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из них. Если доля Татьяны Бакальчук в компании будет существенно уменьшена в результате раздела имущества, это может привести к ограничению ее в управлении бизнесом, — рассказал он.



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Еще один сценарий может развернуться в плоскости корпоративного конфликта внутри новообразованной компании ООО «РВБ», рассказал Русяев. Согласно ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», все его участники имеют право на управление компанией, но в договоре могут быть прописаны условия, при которых участник может быть отстранен от управления.

Это может стать основанием для вывода Татьяны Бакальчук из руководства. Например, если будет установлено, что ее действия причиняют существенный вред интересам общества или препятствуют достижению целей, ради которых оно создано, — объяснил он.



Русяев добавил, что третий возможный сценарий связан с потенциальным нарушением антимонопольного законодательства при объединении Wildberries и Russ. Так, если ФАС установит факт ограничения конкуренции на рынке в результате сделки, то компанию обяжут расторгнуть договор или провести реорганизацию. В таком случае Татьяна Бакальчук также может быть отстранена от управления, отметил юрист.

Каждый из этих сценариев имеет свои юридические основания и последствия. Важно отметить, что любые действия по отстранению от управления должны производиться в строгом соответствии с законодательством и учредительными документами компании. В противном случае такие действия могут быть оспорены в судебном порядке, — добавил эксперт.



Ранее сообщалось, что Wildberries завершила процесс слияния с группой Russ. ООО «Вайлдберриз» теперь будет носить новое название — ООО «РВБ». Согласно релизу, компания приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами.