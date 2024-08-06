Во втором квартале 2024 года прибыль Saudi Aramco упала на 3,4 процента. О том, что главный нефтяной конкурент России стал меньше зарабатывать, со ссылкой на материалы компании сообщает Reuters.

© Lenta.ru

Прибыль нефтяного гиганта из Саудовской Аравии упала из-за сокращения объемов сырой нефти и снижения рентабельности переработки. Aramco оценила ее в 109,01 миллиарда риалов (29,03 миллиарда долларов), превысив среднюю оценку компании 15 аналитиков в 27,7 миллиарда.

При этом компания не изменила программу выплаты дивидендов и перечислила держателям акций 31,1 миллиарда долларов, из которых порядка трети были привязаны к результатам ее деятельности. Эти выплаты компания ввела в 2023 году в дополнение к базовым.

В апреле государственная энергетическая компания повысила отпускные цены на свой эталонный сорт нефти Arab Light для покупателей из азиатских стран. Надбавка составила два доллара за баррель к уровню регионального ориентира, на 30 центов больше, чем прогнозировали зарубежные трейдеры.

По словам главы Saudi Aramco Амина Нассера, пик глобального потребления нефти не произойдет ни в 2030 году, ни в ближайшие десятилетия. Согласно его ожиданиям, мировое сообщество продолжит активно потреблять нефть в обозримом будущем. На этом фоне концепция энергетического перехода на альтернативные виды топлива на данный момент является несостоятельной, добавил он.