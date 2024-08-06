Стало известно, кому изначально принадлежал сайт Wildberries

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук изначально был владельцем сайта компании, однако затем домен был переоформлен. Об этом заявил «Аргументам и фактам» друг семьи Вячеслав Латыш.

«Домен Wildberries.ru изначально был зарегистрирован на юридическое лицо Влада в конце марта 2004 года, и только переоформлен на Таню, как на физическое лицо», - пояснил он.



Тимати вмешался в развод основателей Wildberries

Латыш также отметил, что именно Владислав Бакальчук занимался вопросами продвижения компании, а затем, с ростом числа сотрудников, в Wildberries пришел Сергей Ануфриев, ставший «третьей точкой опоры в основании интернет-магазина».

В июне Wildberries и Russ Outdoor объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В свою очередь супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что рейдеры оградили его жену от общения с семьей. По его мнению, идет рейдерский захват, а ряд топ - менеджеров компании были уволены, что привело к уменьшению прибыли.

В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет. Она пояснила, что разводится с мужем. 30 июля основательница маркетплейса подала иск о начале бракоразводного процесса. По словам Бакальчук, разлад в семье случился задолго до слияния двух компаний.