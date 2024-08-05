Сбер повысит ипотечные ставки

Сбербанк с 6 августа 2024 года повышает ставки по жилищным кредитам, минимальная ставка для покупки квартиры на вторичном рынке составит 20%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 год повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых. Таким образом, минимальный размер процентной ставки в Сбере на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости", - сообщили в банке.



Ставки будут увеличены на 0,3 п.п. при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 п.п. - при размере первоначального взноса более 30% по программам "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков", "Коммерческая недвижимость". По программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 п.п. при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 п.п. при первом взносе 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки вырастут на 2 п.п.

"По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования" ,- отметили в банке.



Ранее ВТБ сообщил, что с 6 августа повышает ставки по рыночным программам ипотеки, минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%.

Совет директоров Банка России на июльском заседании впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку - с 16% до 18% годовых. На ближайших заседаниях регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.