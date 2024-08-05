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FT: Mars планирует купить производителя чипсов Pringles

Корпорация Mars планирует приобрести компанию Kellanova, которая производит чипсы Pringles.

Mars планирует купить производителя чипсов Pringles
© globallookpress.com

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что это может стать одним из крупнейших поглощений года.

Уточняется, что сделку могут заключить из-за того, что потребители сокращают расходы после нескольких лет инфляции, в результате чего цены на многие основные продукты питания превысили допандемийный уровень.

Ранее маркетплейс Wildberries завершил объединение с группой Russ и преобразование в ООО «РВБ».

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