Экономист оценила влияние обвала Nikkei на экономику России

Экономика России продолжит чувствительно реагировать на те факторы, из-за которых обвалился фондовый рынок Японии. Об этом заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее цитирует «Газета.Ru».

По ее словам, японский рынок отреагировал на информацию о самочувствии американской экономики. В частности, на ухудшение условий занятости и прогнозы о возможной рецессии. Goldman Sachs оценил ее вероятность в 25 процентов. До этого речь шла о 15 процентах.

Как отметила Попцова, эти факторы негативно сказываются на рынке нефти. Марки Brent и WTI подешевели почти на один процент.

В то же время она считает, что Россия испытает лишь незначительное влияние тех событий, которые сейчас переживает японский фондовый рынок. Для РФ куда важнее динамика внутреннего спроса и денежно-кредитные условия. А вот ситуация на внешних фондовых рынках значит для российской экономики намного меньше из-за санкций и оторванности от международных рынков капитала. И самое главное — для российских активов самой важной является динамика цен на нефть, заключила она.

Ранее сообщалось, что фондовые индексы обвалились во время торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский TOPIX упал на 10,6 процента. Индекс Nikkei — на 13,4 процента.

Есть мнение, что случившееся не очень сильно повлияет на мировую экономику.