Стало известно, кто стал владельцем российского бизнеса Hugo Boss

"Стокманн" стал владельцем российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно информации из реестра, изменения произошли 2 августа. В результате АО "Стокманн" теперь владеет 100% в ООО "Хьюго Босс Рус".

Компания Hugo Boss в марте 2022 года заявила, что закрывает свои магазины, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории России.

В конце апреля 2024 года Виктор Евтухов, который в тот момент занимал должность статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ, сообщил ТАСС, что правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже российского подразделения Hugo Boss компании "Стокманн". Евтухов указывал, что одним из главных условий одобрения сделки стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.