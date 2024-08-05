Wildberries официально объединился с Russ

Онлайн-маркетплейс Wildberries официально объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Как сообщает РИА Новости, ООО «Вайлдберриз» сменилось на ООО «РВБ» — совместное предприятие двух компаний.

Согласно заявлению пресс-службы маркетплейса, «РВБ» приняло на себя все обязательства прошлой компании. Кроме того, с 5 августа изменения вступили в силу в офертах. Партнеров и клиентов заранее уведомили о смене юридического лица, а в ежедневной работе площадки ничего не изменилось — услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в привычном режиме.

Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries

Напомним, что в июне Wildberries и Russ Outdoor объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. 23 июля супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — последний заявил о «рейдерском захвате» маркетплейса Робертом и его братом Леваном Мирзояном.

В ответ Татьяна рассказала, что в действительности разводится с мужем. 30 июля она подала иск о начале бракоразводного процесса. По словам Бакальчук, разлад в семье случился задолго до слияния двух компаний.