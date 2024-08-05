Райффайзенбанк перестал открывать новые брокерские счета

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов, рассказали Frank Media в поддержке банка. По словам оператора, банк «временно» не открывает новые брокерские счета с 26 июля 2024 года.

Открытие новых брокерских счетов приостановлено в связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI, заявили в поддержке брокера.

«Райффайзенбанк вынужден снижать объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов через системы дистанционного обслуживания для розничных инвесторов», — заявил оператор профучастника.



В поддержке брокера не называют сроки, когда возможность открывать новые счета в Райффайзенбанка снова появится. При этом отмечают, что действующие брокерские счета обслуживаются как обычно.

«Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов и делает все возможное, чтобы все сервисы оставались доступными», — заявляют в поддержке банка.



Frank Media направили запрос в пресс-службу Райффайзенбанка.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанка, говорилось в отчете группы за второй квартал 2024 года. Группа предупреждала, что в соответствии с требованиями Европейского центрального банка RBI еще больше сократит бизнес в России. Первые последствия для клиентов, такие как ограничение платежей, уже вступили в силу, дальше последуют дополнительные меры, сообщалось в презентации. В целевой бизнес-модели банка — сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России, притом Райффайзенбанку установлены строгие ограничения на валютообменные операции с ликвидностью, текущий кредитный портфель амортизируется по мере истечения договоров, «за очень редкими исключениями».

Райффайзенбанк еще в 2022 году начал переход к модели бизнеса capital-light, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат. Целевыми в новой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы. В марте 2023 года стало известно, что ЕЦБ усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена.