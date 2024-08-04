Муж самой богатой женщины России готов судиться из-за домена Wildberries

Супруг Татьяны Бакальчук Владислав намерен обратиться в суд, если ООО «Вайлдберриз» не будет возвращен домен Wildberries, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, сейчас им владеет ООО «РВБ».

Отмечается, что муж самой богатой женщины России составил две досудебные претензии: первая с требованием аннулирования сделки направлена в РСИЦ, так как он не давал согласия на передачу домена, вторая — в адрес Татьяны с претензией о том, что принятие подобных «крупных» решений не может быть осуществлено без проведения общего собрания общества.

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Бакальчук утверждает, что о передаче никто не был предупрежден, а значит домен следует вернуть. По информации канала, если требования не будут выполнены, тогда Владислав готов действовать через суд. При этом известно, что он владеет 1% акций ООО «Вайлдберриз».

Ранее суд решил оставить без движения иск Татьяны Бакальчук о начале бракоразводного процесса. Супруг гендиректора маркетплейса, комментируя ситуацию, назвал это хорошей новостью и шансом сохранить все, что «нам дорого».