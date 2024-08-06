Турецкой Efes отказали в выкупе доли уходящего из РФ AB InBev

Правкомиссия 20 июня отказала Efes в приобретении доли AB InBev в их СП AB InBev Efes BV. Об этом РБК рассказали три источника. Эта компания управляет российским бизнесом партнеров через «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд» и другие фирмы.

В декабре 2023 года Anadolu Efes и AB InBev договорились о сделке. Турки рассчитывали стать единственными собственниками российских активов, включая 11 заводов и 3 солодовни.

«Сделка продолжает согласование с регулирующими органами», — сообщили в Efes.

Там отметили, что бизнес в РФ работает в обычном режиме под их руководством.

По данным KPMG, стоимость российских активов AB InBev Efes BV — $1,1-1,3 млрд. В 2022 году выручка предприятия выросла на 11,4% до 108,6 млрд руб., чистая прибыль - до 16,7 млрд руб. Было произведено 23,2 млн гл пива.

«Балтика» и Heineken Russia уже сменили собственников в 2023 году из-за санкций. AB InBev Efes — последний крупный производитель, подконтрольный иностранцам.