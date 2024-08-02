Суд в США признал Coca-Cola виновной в неуплате налогов

Компанию обязали выплатить штраф в размере 6 млрд долларов. Эта сумма включает подлежащий уплате налог около 2,7 млрд долларов.

Власти США обвиняли корпорацию в уклонении от уплаты федеральных налогов в течение 10 лет. Суд пришёл к выводу, что Coca-Cola перекладывала значительную часть доходов на иностранные подразделения.

Компания намерена подать апелляцию, заявляя, что американские власти неправильно применили к ней требования законодательства.