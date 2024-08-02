Акции «Сургутнефтегаза» резко подешевели

обыкновенные бумаги компании снижаются не столь резко — на 1,78 процента, до 27,06 рубля.

Динамика фиксируется на фоне публикации статистики, согласно которой «Сургутнефтегаз» в первом полугодии снизил чистую прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Ее уровень достиг 139,9 миллиарда рублей.

Как следует из материалов, которые опубликовал ТАСС, прибыль нефтяной компании до налогообложения также упала в шесть раз, до 168,75 миллиарда.

Ранее стало известно, что чистый убыток «Газпрома» по РСБУ с января по июнь текущего года составил 480,6 миллиарда рублей.