Муж основательницы WB Бакальчук уверен, что супруга «прислушалась» к нему

Предприниматель Владислав Бокальчук прокомментировал в своем Telegram-канале новости о иске его супруги Татьяны. Напомним, что Савеловский районный суд Москвы оставил его без движения.

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Бизнесмен не исключил того, что Татьяна прислушалась к нему и их многочисленным друзьям и коллегам. Бокальчук заявил, что на протяжении определенного времени он старается донести до Татьяны, что ее новые партнеры ведут себя подозрительно.