Apple удивила рынок рекордными доходами

Компания Apple опубликовала отчет за третий квартал 2024 финансового года, который оказался успешным по ряду ключевых показателей. Чистая прибыль компании выросла на 11%, достигнув $21,45 млрд, или $1,4 на акцию. Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года этот показатель составлял $19,88 млрд, или $1,26 на акцию. Выручка компании также увеличилась на 5%, достигнув $85,78 млрд, что выше прошлогоднего результата в $81,8 млрд.

Эти показатели превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль на уровне $1,34 на акцию и выручку в размере $84,44 млрд. Хотя доходы от продаж iPhone в минувшем квартале снизились до $39,3 млрд с $39,67 млрд годом ранее, они все же оказались выше прогнозируемого уровня в $38,64 млрд. Однако доля iPhone в общей выручке компании снизилась до 46%, что является минимальным показателем с 2020 года.

Значительный рост наблюдался в сегментах компьютеров Mac и планшетов iPad. Продажи Mac выросли до $7,01 млрд с $6,84 млрд, а доходы от iPad увеличились до $7,16 млрд с $5,79 млрд, значительно превысив ожидания аналитиков. В то же время доходы от носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома снизились до $8,1 млрд по сравнению с $8,28 млрд годом ранее, хотя и превзошли прогнозируемые $7,81 млрд.

Наибольший рост выручки был зафиксирован в сегменте сервисов, включающем такие продукты, как App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud. Этот показатель увеличился на 14% и достиг $24,21 млрд, превысив ожидания на уровне $24,02 млрд.