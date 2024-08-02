Apple удивила рынок рекордными доходами, несмотря на падение продаж iPhone
Компания Apple опубликовала отчет за третий квартал 2024 финансового года, который оказался успешным по ряду ключевых показателей. Чистая прибыль компании выросла на 11%, достигнув $21,45 млрд, или $1,4 на акцию. Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года этот показатель составлял $19,88 млрд, или $1,26 на акцию. Выручка компании также увеличилась на 5%, достигнув $85,78 млрд, что выше прошлогоднего результата в $81,8 млрд.
Эти показатели превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль на уровне $1,34 на акцию и выручку в размере $84,44 млрд. Хотя доходы от продаж iPhone в минувшем квартале снизились до $39,3 млрд с $39,67 млрд годом ранее, они все же оказались выше прогнозируемого уровня в $38,64 млрд. Однако доля iPhone в общей выручке компании снизилась до 46%, что является минимальным показателем с 2020 года.
Значительный рост наблюдался в сегментах компьютеров Mac и планшетов iPad. Продажи Mac выросли до $7,01 млрд с $6,84 млрд, а доходы от iPad увеличились до $7,16 млрд с $5,79 млрд, значительно превысив ожидания аналитиков. В то же время доходы от носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома снизились до $8,1 млрд по сравнению с $8,28 млрд годом ранее, хотя и превзошли прогнозируемые $7,81 млрд.
Наибольший рост выручки был зафиксирован в сегменте сервисов, включающем такие продукты, как App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud. Этот показатель увеличился на 14% и достиг $24,21 млрд, превысив ожидания на уровне $24,02 млрд.