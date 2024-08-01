Покупатели Wildberries жалуются на некорректную работу сайта и приложения

Пользователи Wildberries жалуются на нестабильную работу маркетплейса с начала недели. При попытке найти любой товар в браузерной версии появляется ответ: «Что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку позднее. А пока вы можете продолжить выбирать товары». Но товары выбирать не получается.

Многие пользователи не могут посмотреть покупки в корзине. У кого-то в принципе не открывается личный кабинет и невозможно сделать покупку. Нестабильно работают как веб-версия маркетплейса, так и приложение.

В ряде СМИ пишут, что к нарушениям в работе площадки мог привести корпоративный конфликт внутри четы Бакальчуков, пара делит права на маркетплейс. В частности, 30 июля домен Wildberries перешел совместной компании маркетплейса и группы Russ ООО «РВБ». Эта структура принадлежит Татьяне Бакальчук.

Впрочем, управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев сомневается, что проблема возникла из-за передачи домена:

Евгений Царев управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT:

«Переоформление домена в пределах одного регистратора доменных имен не является какой-то проблемой — просто произойдет смена записи в одном из полей реестра. А вот когда меняется, например, регистратор доменных имен, то есть домен переходит от одного регистратора к другому либо же меняются DNS-записи параллельно с этим, там очень важно соблюдать последовательность действий, чтобы нигде не происходило никаких накладок. Я уже молчу про смену серверного оборудования. Другое дело, когда вы меняете, например, юрисдикцию и хотите уйти из России, например, в Европу. И, возможно, при структурировании сделки, когда меняется регистратор на американский или европейский, эта процедура сложнее. Это бывает выгодно в том случае, если у вас, допустим, юридическое лицо уходит в другую юрисдикцию, изменения регистратора пока не видно, здесь такой тонкий момент, не все данные записываются в истории, так что мы можем здесь ошибаться, но, по крайней мере, пока их не видно. Соответственно, если работает браузерная версия и не работает мобильная, это нормально. И точно так же наоборот: если работает мобильная версия проекта и не работает браузер, это тоже нормально, потому что используются разные технологии. Для того чтобы зайти в веб-версию, необходим домен, необходимо, чтобы работал сайт, по крайней мере, сам домен был доступен. А в случае с мобильным приложением, там, по сути, роль сайта выполняет само приложение, поэтому, да, такое может быть, что если с доменом или с хостингом есть какие-то проблемы, то в браузере работать не будет или будет работать с ошибками, а в мобильной версии все будет в порядке. Такого рода проекты, как Wildberries, технически очень сложные. И могло произойти все что угодно: мог резервный сервер упасть, могло быть большое количество пользователей в момент времени, могла произойти какая-то ошибка, неудачное обновление чего бы то ни было, а компонентов в проекте очень много. Такое, к сожалению, происходит, это IT-жизнь».



Селлеры в работе портала каких-то новых серьезных проблем в последние дни не отмечают. Как говорит продавец бытовой техники и электроники Михаил, сбои в личном кабинете селлера происходили и раньше:

— У нас постоянно там что-то не работает, часто бывают проблемы в работе рекламного кабинета — нет возможности нормально его настраивать, он постоянно слетает либо просто зависает. Даже бывает, что в самой рекламной кампании, которую ты организовываешь, уже невозможно что-то поменять. Она постоянно выкидывает в ошибку. Соответственно, реклама идет, деньги сливаются. Все продавцы уже привыкли, что на Wildberries часто бывают сбои, потому что они не успевают все нормально отлаживать. У нас была ситуация, что у них рекламный кабинет не работал. Они вообще его удалили и с нуля создали новый. А так с порталом, в принципе, периодически бывают проблемы, что-то проглючивает — нормальная практика для Wildberries.



— Сегодня-вчера были проблемы, которые вы описывали, или вчера и сегодня все работало штатно?



— У меня были проблемы только по стандарту, с рекламным кабинетом, и пополнение баланса рекламного кабинета у меня тоже хромало. А в остальном, в принципе, вчера все нормально работало. Не сказал бы, что что-то не так было.



Business FM написала в пресс-службу Wildberries — там сбой отрицают, по их словам, все системы работают стабильно. А в случае возникновения каких-либо проблем советуют обновить браузерную версию.