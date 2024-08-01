Bloomberg: cостояние богатейших россиян с начала года выросло на 24 млрд долларов

Капиталы самых богатых российских бизнесменов выросли с начала года на 24,29 млрд долларов. Об этом сообщается в «Индексе миллиардеров», подготовленном агентством Bloomberg. Российская газета

По данным издания, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 6,37 миллиарда долларов, увеличив тем самым состояние до 25,2 миллиарда. Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на 5,89 миллиарда, до 26,8 миллиарда. Еще один крупный предприниматель, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, сумел прибавить к своему состоянию 3,24 миллиарда. Lenta.ru

Наибольшие убытки понес акционер компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. Его состояние уменьшилось на $4,86 млрд. RT на русском

Ранее стало известно, что бывший бенефициар СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко за первые пять месяцев года заработал больше других российских миллиардеров, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Общее состояние богатейших бизнесменов России увеличилось за этот период на $17,762 млрд. News.ru