Китайский производитель телевизоров прекратил поставки деталей в РФ

Китайский бренд TCL отказался поставлять комплектующие российским контрактным производителям телевизоров. О решении перенести сборку в бывшую республику СССР на фоне санкционных рисков сообщает «Коммерсантъ». Lenta.ru

Ранее телевизоры TCL собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а теперь производство будет перенесено в Казахстан, где также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекратившей поставки комплектующих еще в 2022 году. Газета.Ru

По данным источников, доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%. Директор по стратегическому развитию STI Group Кирилл Скворцов отметил, что производители выбирают страны с более крупными рынками: Россию, США и ЕС. В случае нерешенности проблем с оплатой и поставками деталей, завод STI Group может быть заморожен. На данный момент запасов компонентов должно хватить до ноября. BFM.RU