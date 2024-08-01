На Украине решили продать бывший комбинат «Русала»

Власти Украины выставили на продажу Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК), который прежде входил в структуру «Русала». Об этом заявил глава Фонда госимущества (ФГИ) страны Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это предприятие — единственный на Украине производитель первичного алюминия. Теперь его хотят продать за 3,7 миллиона рублей. Предполагается приватизировать 97,5 процентов акций данного ОАО. Стартовая цена — 151,9 миллиона гривен (3,7 миллиона долларов).

Как известно, власти Украины в 2015 году национализировали принадлежавший «Русалу» ЗАлК. В свою очередь, «Русал» оспаривал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) соответствующее решение Верховного суда Украины.

До этого Служба безопасности Украины обвиняла российский холдинг в умышленном уничтожении ЗАлК в интересах «конкурентов из России».