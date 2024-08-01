Парад локомотивов открыл юбилей единственного российского-монгольского госпредприятия

УЛАН-БАТОР, 1 августа. /ТАСС/. Единственное государственное совместное предприятие Монголии и России АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) начало отмечать свой 75-летний юбилей с уникального парада подвижных составов, в том числе пяти новых тепловозов, произведенных в РФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

На торжественные мероприятия прибыло более 120 гостей из России, Китая и Южной Кореи. Среди них заместитель генерального директора ОАО "РЖД", председатель правления АО УБЖД Сергей Павлов, заместитель генерального директора - директор по внутреннему контролю и аудиту "РЖД" Анатолий Чабунин, замгендиректора ОАО - начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов и начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Делегация во главе с начальником "УБЖД" от монгольской стороны Хишигжаргалын Хэрлэном посетила музей истории предприятия и возложила цветы у монумента "Дружба". Затем в здании вокзала открылась выставка архивных материалов Улан-Баторской железной дороги, где посетители могут узнать как в 1949 году СССР и Монголия подписали соглашение о создании совместного железнодорожного предприятия.

История УБЖД

АО "Улан-Баторская железная дорога" учреждена на основании соглашения между СССР и Монголией от 6 июня 1949 года на паритетной основе: 50% акций принадлежит российской стороне и 50% - монгольской. На сегодня входит в пятерку лучших госпредприятий Монголии и является одним из крупнейших работодателей страны с персоналом в 16 тыс. человек.

Общая протяженность пути - 1810 км. За время своего существования УБЖД перевезла более 148 млн пассажиров и более 821 млн. тонн грузов. В 2022 году предприятие вошло в ТОП-3 лучших государственных компаний Монголии. Сегодня более 90% железнодорожных грузовых перевозок Монголии осуществляется по Улан-Баторской железной дороге.