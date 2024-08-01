Китайский производитель телевизоров прекратил поставки деталей в РФ

Китайский бренд TCL принял решение прекратить поставки комплектующих российским контрактным производителям телевизоров. В связи с санкционными рисками компания переносит сборку своей продукции в Казахстан, сообщает «Ъ».

Ранее телевизоры TCL собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а теперь производство будет перенесено в Казахстан, где также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекратившей поставки комплектующих еще в 2022 году.

По данным источников, доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%. Директор по стратегическому развитию STI Group Кирилл Скворцов отметил, что производители выбирают страны с более крупными рынками: Россию, США и ЕС. В случае нерешенности проблем с оплатой и поставками деталей, завод STI Group может быть заморожен. На данный момент запасов компонентов должно хватить до ноября.

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Скворцов также отметил, что по-прежнему существуют сложности с оплатой через китайские банки. Кроме того, рассматривалась возможность переноса производства в Казахстан, но это не устранит риски, связанные с санкциями. К тому же из-за увеличения логистических маршрутов устройства, произведенные в Казахстане, будут стоить дороже на 10–20%, а стоимость переноса одной сборочной линии в Казахстан составит примерно от 50 до 100 млн руб.