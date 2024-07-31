Бакальчук сообщила, что будет с Wildberries после слияния

После сделки Wildberries и Russ маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому привыкли пользователи и партнеры, заявила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде».

Russ — крупнейший в стране оператор наружной рекламы. В июне было объявлено о слиянии Wildberries и Russ, сделку поддержал президент России. Объединенная компания была зарегистрирована 4 июля и получила название ООО «РВБ». Доля Татьяны Бакальчук в «РВБ» составляет 64,35%.

По словам основательница маркетплейса, никто из пользователей и партнеров Wildberries не заметит изменений после сделки.

«Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент — постоянно расти. Наша команда специалистов, которая и ранее развивала маркетплейс, будет продолжать работу над улучшениями. Будьте уверены: вы в надежных руках профессионалов», — заявила Бакальчук.



Объединение с группой компаний Russ, как объясняет Бакальчук, увеличит мощности и возможности Wildberries для роста.

Ранее стало известно, что Татьяна Бакальчук подала в суд иск к своему мужу Владиславу Бакальчуку. Позднее она подтвердила, что речь идет о разводе. Бакальчук, владеющий 1% акций Wildberries, нанял команду юристов, чтобы оспорить передачу ООО «РВБ» доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз».

В интервью Татьяна отметила, что Владислав знал о сделке с самого начала.

«Вся наша команда знала. Я такие решения никогда не принимала в одиночку. Топ-менеджмент поддержал объединение. Мы готовились к нему не один день и даже не один месяц. Были просчитаны все показатели, оценены все плюсы и взвешены все риски», — добавила она.



Что касается развода, Татьяна объяснила, что «крах брака начался задолго до идеи объединения с Russ». При этом ситуация со слиянием для нее стала «последней каплей». Комментировать раздел имущества и бизнеса Татьяна не стала, назвав это преждевременным.