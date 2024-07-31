Бакальчук отреагировал на заявление жены о разводе

Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав после ее подтверждения о подаче иска о разводе заявил, что с его женой «происходит что-то действительно странное». В своем Telegram-канале он написал, что не даст супругу в обиду, однако ему нужно «изучить этот вопрос и сформулировать свою позицию».

Бакальчук заявил, что не знает, «сколько человек и как именно» воздействуют на Татьяну, однако она бы никогда не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака через социальные сети. Владислав считает, что он со своей супругой все еще одна семья, какие разногласия между ними бы не встали.

Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries

«Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — добавил он.



Владислав подчеркнул, что открыт для диалога с Татьяной и заявил, что на глазах всех жителей страны «рушится то, что создавалось долгие годы». Он считает, что пришло время для прямого общения между ними, «без посредников».

«Я все еще надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим ее в обиду и встанем за нее горой — так всегда было и всегда будет!» — заключил он.



Напомним, что в июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. По сообщениям СМИ, Татьяна должна была стать гендиректором объединенной группы, а исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян — главным исполнительным директором. При этом в созданном после заявления предприятии «РВБ» генеральным директором указан Мирзоян.

23 июля Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний заявил о «рейдерском захвате» маркетплейса Робертом и его братом Леваном Мирзояном. В ответ Татьяна заявила, что спасать ее не нужно и заявила, что начинает разводиться с Владиславом. Вечером 30 июля стало известно, что она подала иск к своему супругу. Позднее Бакальчук подтвердила, что будет разводиться с мужем через суд, подчеркнув, что разлад в семье случился задолго до слияния Wildberries с Russ.