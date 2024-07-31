Российские рекламодатели оценили последствия замедления YouTube

Замедление десктопной версии YouTube в России не приведет к снижению трат рекламодателей на размещения на самом видеохостинге. В целом падения рынка инфлюенс-маркетинга также не произойдёт, сообщают «Ведомости» со ссылкой на мнение участников рынка.

В рекламных группах MEDIA DIRECTION GROUP и Jami Lup считают, что в случае существенного замедления десктопной версии YouTube рекламодатели могут перераспределить свои бюджеты на российские площадки с видеоконтентом — VK, Rutube и «Дзен». Пока участники рынка не видят рисков его падения, так как основная часть аудитории «использует для входа на платформу мобильные устройства».

Однако при полном отключении площадки рынок инфлюенс-маркетинга может потерять 4−5 млрд руб. По оценке основателя рекламного агентства Digital Church Марка Хлуднева, в 2023 году на размещения в YouTube приходилось 40% рынка инфлюенс-маркетинга. Весь рынок инфлюенс-маркетинга в прошлом году, согласно данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), увеличился на 50% до 18 млрд руб. А по оценке Ассоциации блогеров и агентств (АБА), он вырос на 90% до 30 млрд руб.

Напомним, о замедлении скорости загрузки десктопной версии YouTube сообщил глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн. До 28 июля снижение скорости загрузки видеохостинга на десктопах должно было составить до 40%, а к 4 августа — до 70%. При этом Хинштейн уточнил, что «мобильную связь» замедление пока не затронет.