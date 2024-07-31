Два крупных европейских банка определились с планами ухода из России

Raiffeisen Bank International (RBI) и UniCredit — банковские группы из Австрии и Италии — определились с планами сворачивания своего бизнеса в России и ухода из страны. Об этом сообщают «Ведомости».

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Cоответствующие планы изложены в отчетах компаний. Согласно распоряжению Европейского Центрального банка, UniCredit к концу года серьезно сократит свой бизнес в России, а Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году.

ЕЦБ подталкивает UniCredit и Raiffeisenbank к уходу из России

Это приведет к ограничениям в работе Райффайзенбанка в вопросе проведения трансграничных платежей и выдачи кредитов. В материале издания подчеркивается, что UniCredit и RBI находятся под пристальным наблюдением регуляторов западных стран.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк активизирует усилия по сворачиванию бизнеса в России. Компания регулярно сталкивается с критикой за продолжение работы в России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.