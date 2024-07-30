УФАС защитило "Ленту" от использования товарного знака другой компанией

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признала недобросовестной конкуренцией действия рекламного агентства "Ра "Грейт", зарегистрировавшего товарный знак "Ленты" "PLAYMAX" и потребовавшего от торговой сети 90 млн рублей за якобы незаконное использование этого лейбла. Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы антимонопольщиков, рекламному агентству грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе УФАС.

"В Санкт-Петербургское УФАС России обратилась торговая сеть "Лента". Причина - рекламное агентство "Ра "Грейт" недобросовестно зарегистрировало обозначение "PLAYMAX" в качестве товарного знака. ООО "Лента" спорное обозначение разработано на год раньше, чем ООО "Ра "Грейт". <...> Сразу после регистрации товарного знака рекламное агентство направило претензию о компенсации за использование спорного товарного знака. Требование - заплатить более 90 миллионов рублей. В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения", - рассказали в пресс-службе.



В действиях рекламного агентства "Ра "Грейт" антимонопольщики выявили нарушение статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, в том числе товарные знаки. В отношении компании будет возбуждено дело по ст. 14.33 КоАП, по которой ей грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Принцип "эстоппель"

УФАС в этом деле впервые применило включенный в российское законодательство в начале 2010-х принцип "эстоппель". Эстоппель - правовой принцип, согласно которому лицо теряет право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своей позиции, его главная задача - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне.

В ходе рассмотрения дела ответчик представлял противоречивую позицию относительно своих намерений и характера конкуренции с "Лентой" - в рамках разбирательства в УФАС представители "Ра "Грейт" отрицали наличие конкурентных отношений с торговой сетью, но уже в рамках рассмотрения дела судом они заняли противоположную позицию. Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России сочла, что выражение разной правовой позиции в отношении одного и того же предмета спора является недопустимым. И применила принцип эстоппель. То есть, отдала приоритет только одним доводам ответчика.

Комиссия, рассмотрев дело, пришла к выводу о том, что последовательность и хронология действий ответчика свидетельствует о недобросовестной цели приобретения исключительного права на спорный товарный знак. Выводы УФАС были поддержаны Судом по интеллектуальным правам. Далее торговая сеть в праве обратиться с заявлением в Федеральный институт промышленной собственности с требованием отменить регистрацию спорного товарного знака.