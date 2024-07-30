Бакальчук подала в суд на мужа

Основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд к своему мужу Владиславу Бакальчуку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московских судов.

По данным агентства, суть иска не называется.

Вместе с тем, в пресс-службе сообщили, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

Домен Wildberries передали совместной с Russ компании в целях безопасности

В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не принято.