«Газпром» сообщил о полученных в 2024 году убытках

Чистый убыток ПАО «Газпром» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2024 года составил 480,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает ТАСС.

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Отмечается, что годом ранее «Газпром» получил за аналогичный период убыток в 255 миллиардов рублей. Убыток до уплаты налогов в январе-июне 2024-го также увеличился примерно вдвое — с 326,2 до 685,17 миллиарда рублей. При этом выручка лидера газового рынка России за первые шесть месяцев текущего года выросла на семь процентов, до 2,9 триллиона.

По итогам 2023 года относящийся к акционерам чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей, а выручка упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Ключевой вклад в такие результаты компании внесли убытки ее газового бизнеса в 1,179 триллиона. В то же время нефтяной бизнес «Газпрома» в прошлом году оказался прибыльным.

Объясняя сокращение своих поставок газа в первой половине 2023 года, в компании указывали на воздействие погодных, экономических и политических факторов. В частности, речь шла о более мягкой зиме в России и потере существенной части европейского рынка.