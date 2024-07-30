"Ренессанс банк" приостановит переводы в юанях с 31 июля, свидетельствует информация на сайте банка.

Так, в новых тарифах "Ренессанс банка" от 30 июля, которые начнут действовать с завтрашнего дня, больше нет информации о возможности проведения платежей в юанях в банки Китая.

Согласно информации по тарифам от 3 июля 2024 года, "Ренессанс банк" осуществлял переводы в юанях с комиссией в 1% от суммы перевода (минимум 150, максимум 2 тыс. юаней) в банки Китая.

Перевод с комиссией в 1% по-прежнему можно осуществить в тенге в Казахстан, и в драмах в Армению. Переводы в долларах и евро доступны в любые банки Грузии и Армении, за исключением Mellat Bank Closed Joint-stock Company (ЗАО "Меллат банк") и ЗАО "Банк ВТБ (Армения)". Комиссия составит 1% от суммы перевода, следует из информации о новых тарифах "Ренессанс банка".

ТАСС направил запрос в кредитную организацию.