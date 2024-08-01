Американский брокер ввел ограничения на пополнение счетов для россиян

Американский брокер Interactive Brokers ограничил пополнение счетов в 12 валютах для россиян. Клиенты брокера активно делятся перепиской с ним в одном из созданных ими чатов в Telegram. С содержанием рассылки, которую брокер разослал клиентам накануне вечером, ознакомился корреспондент Frank Media. На нее ссылается и РБК.

Брокер ввел ограничения на пополнение счетов в 12 валютах: например, в китайских юанях, турецких лирах, швейцарских франках и других доступных европейских валютах. В письмах брокер указал, что клиенты могут вывести средства со счетов до 30 августа.

С июня 2022 года брокер поступательно ограничивает доступные россиянам услуги. Сначала он ограничил покупку акций стран компаний Евросоюза, затем запретил маржинальное кредитование и торговлю инструментами в евро.