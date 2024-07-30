Стало известно, как будет работать Райффайзенбанк в России

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) раскрыла, в каком формате будет работать ее российский бизнес. Райффайзен Банк фокусируется на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России и будет работать только с ограниченным списком клиентов, передает РБК со ссылкой на отчетность группы.

Выдача новых кредитов и проведение платежей будут возможны только для «предварительно одобренного» списка крупных компаний, активно работающих на международном рынке, но и для них будет необходима процедура дополнительной проверки.

Для Райффайзен Банка установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью, а также строгие ограничения на привлечение депозитов. Банк перестанет открывать новые срочные вклады, а ставки по текущим счетам будут нулевыми. Работать с российскими банками дочка RBI сможет только по запросу материнских структур из Европы (сейчас под это правило подходят только «Юникредит» и ОТП Банк).

Из отчетности RBI также следует, что Райффайзен Банк во втором квартале 2024 году улучшил основные показатели, в том числе нарастил чистую прибыль (379 млн евро, плюс 16,2% к первому кварталу).

В мае глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль рассказал, что группа начнет процесс ухода с российского рынка в III квартале 2024 года. Новый план радикального сокращения бизнеса создан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ).