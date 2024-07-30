McDonald's теряет клиентов по всему миру

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s столкнулась с резким падением продаж по всему миру, сообщает Reuters. Это произошло впервые за более чем три года.

Согласно публикации, компания начала терять клиентов из-за подорожания блюд в меню, включая бигмаки.

«McDonald’s сообщил о неожиданном падении продаж по всему миру в понедельник, что стало первым снижением за 13 кварталов, поскольку потребители, стремящиеся к выгодным сделкам, отказываются от более дорогих блюд из меню, включая бигмаки», — говорится в публикации.



Как утверждает гендиректор компании Крис Кемпчински, клиенты стали «очень избирательны» в отношении покупок. При этом McDonald’s рассчитывает выправить ситуацию с продажами во второй половине года. Компания намерена более избирательно подходить к повышению цен, чтобы сохранить трафик.

«Потребительские настроения на большинстве наших основных рынков остаются низкими», — отметил Кемпчински.



Ранее гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что компания передумала выходить на рынок Абхазии. Он объяснил, что на международной арене государство считается территорией, принадлежащей Грузии, где работает франшиза McDonald’s. «Вкусно — и точка» не хочет конкурировать с компанией, отметил Пароев.