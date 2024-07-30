В России откроется первый китайский магазин бытовой техники

В России ожидается открытие первого магазина китайского производителя бытовой техники Dreame. Он начнет работать с пятницы, 2 августа, заявила в беседе с РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров по новым брендам, совладелец компании REC + retail group Наталия Кермедчиева.

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Магазин откроет двери для посетителей в торговом центре «Ригамолл» на Новорижском шоссе в Московской области, уточнила собеседница. По ее словам, площадь магазина составит 145 квадратных метров. Она рассказала, почему была выбрана именно эта локация. Так, выбор обусловлен «обеспеченным окружением торгового центра, готовым тратить на красивые эксперименты с бытовой техникой», отметила Кермедчиева.

Она также анонсировала открытие магазина бренда в торговом центре «Саларис» на 120 квадратных метров. Там он появится уже в начале осени, рассказала специалист. По словам Кермедчиевой, компания готовится к запуску в ближайший год новых розничных точек в торговых центрах в ряде городов. Среди них, как заявила эксперт, - Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Китайский производитель бытовой техники Dreame является достаточно новым брендом. Его создали в 2017 году. Сеть получила известность благодаря выпуску роботов-пылесосов и высокоскоростных фенов.