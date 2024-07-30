В России начался бум регистраций компаний с белорусским участием

Деловой разговор

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Число зарегистрированных в России компаний с совладельцами из Беларуси с 2021 по 2023 годы удвоилось. Такие данные предоставили "СОЮЗу" представители системы "СПАРК Интерфакс". Эксперты говорят, что бум регистрации белорусского бизнеса в России свидетельствует об усилении интеграционных связей благодаря политике Союзного государства и общим цивилизационным основам двух стран.

Белорусские компании закрепляются на российском рынке

Если в 2021 году в России было зарегистрировано чуть больше тысячи новых предприятий, представляющих белорусский бизнес, то в 2023 году их число, по данным "СПАРК-Интерфакс", достигло 1,9 тысячи. "Среднемесячное количество регистраций выросло в 2022 г. - первой половине 2024 г. почти в 1,7 раза по сравнению с 2021 г.", - отмечают аналитики. По их словам, даже в условиях существенного роста доли Китая с 17% в 2021 г. до 28% в 2023 г. в общем количестве регистраций компаний с зарубежными собственниками, Беларусь по-прежнему сохраняет первое место по этому показателю. В прошлом году он превысил 31%.

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Отраслевые интересы белорусского бизнеса, говорят аналитики, концентрируются на оптовой и розничной торговле, которые дают почти половину всех новых регистраций. Между тем в последнее время отмечаются определенные сдвиги в отраслевых приоритетах. Так, усилился интерес к розничной торговле, доля которой выросла с 9% в 2020-2021 гг. до 15% в 2022 г.- первой половине 2024 г., а также строительству - с 15% до 19%. При этом удельный вес оптовой торговли, а также транспорта и складского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ИТ-сектора несколько снизился.

Экспертные оценки на основе функционала "СПАРК-Интерфакс" показывают, что компании с совладельцами из Беларуси лидировали по темпам роста выручки в 2021-2023 гг. среди стран СНГ.

Интеграцию бизнеса стимулирует Союзное государство

Такие тенденции, прежде всего, свидетельствуют об успешной деятельности Союзного государства по созданию единых благоприятных условий ведения бизнеса в России и Беларуси для достижения стратегических целей развития, отмечают эксперты.

Перед Россией и Республикой Беларусь стоит задача по формированию условий для обеспечения технологической независимости в целях опережающего развития экономики Союзного государства, отмечает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Активно обсуждаются и реализуются новые инициативы по созданию и реализации промышленных инвестиционных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета обеих стран. Так что вполне логично, что белорусский капитал активно заходит в российские проекты, особенно, связанные с инновациями. Способствует этому схожесть менталитета белорусских и российских предпринимателей, статус Союзного государства с понятными условиями ведения предпринимательской деятельности как в России, так и в Беларуси, говорит Катырин.

Значительное увеличение количества зарегистрированных в России компаний с собственниками из Беларуси свидетельствует о том, что проекты и программы развития единого социально-экономического пространства Союзного государства планомерно и эффективно реализуются, считает ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Усиление интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Беларуси способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, добавляет юрист-международник, председатель правления Ассоциации "Публичная дипломатия" Вадим Петров. В частности, упрощаются процедуры регистрации компаний, снижаются административные барьеры, вводятся налоговые льготы. Все это стимулирует предпринимателей к открытию новых предприятий и расширению существующих, поясняет он.

Подписано 28 отраслевых программ по сближению экономик двух стран, напоминает международный инвестор, серийный предприниматель Оскар Хартманн. Так что углубление экономической интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства создает благоприятные условия для выхода белорусских компаний на российский рынок.

Большинство белорусских производителей тесно кооперируются с российскими по сырью и комплектующим. "Открытие производств в РФ позволяет сократить издержки и повысить конкурентоспособность продукции", - поясняет эксперт.

Бизнес нацелен на взаимовыгодное сотрудничество

Есть и общие предпосылки для интеграции, в которой заинтересованы обе стороны. Республика Беларусь получает дополнительный импульс для развития промышленности и доступ к ресурсной базе на специальных условиях, а РФ расширяет свои возможности на рынке труда и во внешнеэкономической деятельности, отмечает Сергей Гатауллин.

С этим согласен и руководитель Globax Group Дмитрий Колесников. Прирост в России числа компаний с белорусским участием он объясняет углублением экономических связей и выгодными условиями для ведения бизнеса в Беларуси, особенно в сферах технологий и экспорта. Особенности сотрудничества заключаются в интеграции белорусских IT-решений в российские проекты, что усиливает конкурентоспособность обеих сторон. Кроме того, наблюдается увеличение совместных производств и научных исследований, говорит эксперт.

Поспособствовала усилению интеграционных процессов также геополитическая ситуация и противоречащее международному праву санкционное давление на Россию со стороны западных стран. В результате произошла переориентациия российского бизнеса на сотрудничество с ближайшими соседями, прежде всего с Беларусью, замечает Вадим Петров.

Тот же эффект действует и в обратном направлении. Беларусь довольно длительное время находилась под меньшим объемом санкций по сравнению с Россией, всегда была мостом между Россией и Европой, логистика была выстроена по её территории, говорит доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт московского областного отделения "Опоры России" Вячеслав Белобжецкий. Эти возможности использовали белорусские бизнесмены. Но когда торговля с Европой сократилась, взор, логично, обратился на восток, в сторону России.

К тому же уход западных компаний из России после 2022 года освободил ниши, которые активно занимает в том числе белорусский бизнес, замечает Оскар Хартманн. По данным Forbes, в рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в РФ в 2022 году впервые попали два белорусских холдинга - БелАЗ и Santa, указывает он.

Санкции поспособствовали усилению сотрудничество российского и белорусского бизнеса, это естественный тренд в современных реалиях, признает Директор Автономной некоммерческой организации "Региональный институт территориального и отраслевого развития" Борис Селецкий. Однако интеграционные процессы происходили и раньше, добавляет он. К тому же сегодня Республика Беларусь все же менее ограничена западным сообществом, что дает возможность создания некоторых логистических коридоров. "Поэтому белорусские предприниматели создают российские компании в том числе и для импортных операций",- замечает он.

За последние годы страны значительно усилили интеграцию: товарооборот вырос с 29,5 млрд долларов в 2020 году до рекордных 54 млрд в 2023 г., напоминает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Компании обеих стран находят общие интересы в производстве, сельском хозяйстве и IT, что способствует эффективному взаимодействию и упрощает коммуникацию благодаря языковому и культурному единству, добавляет он.

Кроме того, традиционно белорусские товары считаются качественными, что позволило создавать торговые дома и открывать совместные производства. В области машиностроения, автомобилестроения, химии и других производств Беларусь не только не сдала позиций, но и усилила свои позиции: МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, Буларуськалий, Нафтан, БМЗ, Ремеза, говорит Вячеслав Белобжецкий. Отсюда, делает он вывод, речь может идти о высокой конкурентоспосбности белорусских предприятий и способности выстраивать стратегическое партнерство в условиях санкционного давления.

Связи будут укрепляться и дальше

В результате эксперты ожидают сохранения процессов взаимного проникновения бизнеса России и Беларуси и укрепления интеграционных связей. Такой прогноз вполне обоснован "в свете очевидного аутентичного культурного кода Союзного государства", считает Вадим Петров. Прогнозы практически всех аналитиков, говорит он, указывают на продолжение интеграционных процессов и укрепление экономических связей между Россией и Беларусью. В частности, в рамках Союзного государства планируется дальнейшее углубление кооперации в различных секторах экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетический сектор и информационные технологии.

"Сохранение темпов роста ожидается благодаря заинтересованности в совместных проектах, а также формированию благоприятной деловой среды. Белорусские компании, активные на российском рынке, создают платформу для новых инноваций", - отмечает Дмитрий Колесников.

Тренд на интеграцию сохранится даже после или в случае снятия санкционных ограничений, хотя объемы и могут уменьшиться, считает Селецкий. "Тенденция на взаимную интеграцию РФ и Республики Беларусь связана и с Союзным государством, и со схожей макроэкономической ситуацией, и ментальностью", - заключает эксперт.